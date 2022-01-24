МИД об эвакуации семей дипломатов США из Киева: проявление чрезмерной осторожности

"В Министерстве иностранных дел приняли в известность решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также предоставление части сотрудников возможности поехать на добровольной основе", - сказал Николенко.

Он отметил, что Украина уважает право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, однако в МИДе считают "такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения".

Николенко подчеркнул, что в ситуации безопасности в Украине фактически кардинальных изменений в последнее время не произошло.

"Угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у государственной границы началось еще в апреле прошлого года", - напомнил Николенко.

В свою очередь он подчеркнул, что решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас уедут из Украины.

"Посольство продолжит полноценно функционировать. Члены дипмиссии получили возможность уехать, если у них есть такое желание. Однако их отъезд вовсе не обязателен", - уточнил пресс-секретарь МИД.

Он призвал спокойно относиться к рекомендациям гражданам США регистрировать планы своих путешествий на сайте Госдепа.

"Украинцам, которые выезжают за границу, МИД Украины также рекомендует регистрироваться в аналогичной системе "ДРУГ". Это нормальная международная практика поддержки консульской связи со своими гражданами", - отметил Николенко.

По его словам, РФ в настоящее время прилагает активные усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

"В украинском и международном медиа-пространстве распространяется большое количество дезинформации, манипуляций и фейков, чтобы посеять панику среди украинцев и иностранцев, напугать бизнес, взорвать экономическую и финансовую стабильность нашего государства. В этой ситуации важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие", - отметил Николенко.

Он добавил, что президент Украины, министр иностранных дел и вся украинская дипломатия сейчас консолидируют беспрецедентно высокую поддержку Украины со стороны международных партнеров, чтобы удержать РФ от ее агрессивных действий, обеспечить безопасность украинских граждан и государства.

"В этом контексте мы особенно благодарны правительству США за проактивную дипломатическую позицию и укрепление оборонных возможностей Украины, в частности, предоставление новейшего оружия и техники", - резюмировал пресс-секретарь МИД.