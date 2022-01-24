МЗС про евакуацію родин дипломатів США з Києва: прояв надмірної перестороги

"У Міністерстві закордонних справ взяли до відома рішення Державного департаменту США про від'їзд членів родин співробітників американського посольства в Києві, а також надання частині співробітників можливості поїхати на добровільній основі", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що Україна поважає право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, однак у МЗС вважають "такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги".

Ніколенко наголосив, що в безпековій ситуації в Україні фактично кардинальних змін впродовж останнього часу не відбулося.

"Загроза нових хвиль російської агресії залишається сталою з 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону почалося ще в квітні минулого року", - нагадав Ніколенко

Своєю чергою він підкреслив, що рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України.

"Посольство продовжить повноцінно функціонувати. Члени дипмісії отримали можливість поїхати, якщо вони мають таке бажання. Проте їхній від'їзд зовсім не є обов'язковим", - уточнив прес-секретар МЗС.

Він закликав спокійно ставитися до рекомендацій громадянам США реєструвати плани своїх подорожей на сайті Держдепу.

"Українцям, які виїздять за кордон, МЗС України також рекомендує реєструватися в аналогічній системі “ДРУГ”. Це нормальна міжнародна практика підтримки консульського зв'язку зі своїми громадянами", - зазначив Ніколенко.

За його словами, РФ нині докладає активних зусиль задля дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

"В українському та міжнародному медіа-просторі шириться велика кількість дезінформації, маніпуляцій та фейків, аби посіяти паніку серед українців та іноземців, налякати бізнес, підірвати економічну та фінансову стабільність нашої держави. У цій ситуації важливо тверезо оцінювати ризики і зберігати спокій", - зауважив Ніколенко.

Він додав, що президент України, міністр закордонних справ та вся українська дипломатія нині консолідують безпрецедентно високу підтримку України з боку міжнародних партнерів, аби стримати РФ від її агресивних дій, забезпечити безпеку українських громадян та держави.

"У цьому контексті ми особливо вдячні уряду США за проактивну дипломатичну позицію та зміцнення оборонних спроможностей України, зокрема надання новітньої зброї та техніки", - резюмував прес-секретар МЗС.