МИД Эстонии вызвал посла Беларуси в связи с акциями протеста

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Беларуси Вячеслава Качалова. МИД выразил ему протест в связи с протестами в Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Эстонии.

Сообщается, что власти Эстонии внимательно следят за событиями в Беларуси и выражают надежду на то, что в стране "могут проходить демократические процессы".

"Эстония призывает власти Беларуси немедленно прекратить любое применение силы и репрессии против мирных демонстрантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что глубоко обеспокоены ограничением доступа в интернет в Беларуси, которое "значительно затрудняет обмен информацией".

Напомним, главы МИД Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции призвали власти Беларуси вступить в диалог с оппозицией.

Кроме того, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз изучает возможность введения санкций в отношении Беларуси.