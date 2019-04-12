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В Эквадоре задержали близкого соратника Ассанжа

Новости » Происшествия    12.04.2019 - 05:11
В Эквадоре задержали близкого соратника Ассанжа
Фото: Джулиан Ассанж (gettyimages.com)

Ассанжа и его соратников обвиняют во вмешательство в дела Эквадора и других государств

В Эквадоре задержали близкого соратника Джулиана Ассанжа, одного из активистов Wikileaks. Об этом сообщила министр внутренних дел страны Мария Паула Рома, передает РБК-Украина со ссылкой на издание El Universo.

Министр сообщила, что активист, по предварительным данным, является выходцем из Нидерландов, он был задержан в аэропорту Кито при попытке вылететь из Эквадора в Японию.

По данным эквадорских правоохранителей, задержанный поддерживал тесные связи с Рикардо Патинью, который ранее был министром иностранных дел страны, и вместе с экс-чиновником несколько раз выезжали в Перу, Испанию и другие страны.

"Господин Ассанж через свою организацию Wikileaks вмешивался во внутренние дела других государств, в том числе и Эквадора", - считает глава МВД Эквадора.

Она также прокомментировала появившуюся ранее информацию о нахождении на территории Эквадора российских хакеров, заявив, что новых данных на эту тему у полиции нет, следствие продолжается.

"Это не та тема, к которой мы можем позволить себе относиться легкомысленно. Речь идет о совершении преступлений, и мы не позволим сделать из Эквадора центр международного пиратства", - заявила Рома.

Напомним, 11 апреля основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был задержан полицией в Лондоне.Его задержали прямо в посольстве Эквадора, который лишил его убежища.

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