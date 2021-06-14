В МИД Дании вызвали российского посла

В Министерство иностранных дел Дании вызвали посла России в Копенгагене. Вызов российского посла связан с нарушениями датского воздушного пространства истребителями Российской Федерации.

"Тот факт, что истребители РФ дважды нарушили воздушное пространство Дании, является серьезным и недопустимым нарушением всех действующих международных норм и правил военных полетов. Это нельзя трактовать как нечто иное, как позорный и совершенно не нужно специально провокационный российский поступок", - заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

В ведомстве отметили, что Кофод будет сопровождать премьер-министра на саммите НАТО. Во время него министр иностранных дел, среди прочего, воспользуется возможностью обсудить нарушения воздушного пространства самолетами РФ со своими коллегами.

"К счастью - это одна из редких ситуаций, когда я чувствую себя вынужденным вызвать посла. Это серьезный и однозначный дипломатический шаг. Послу России дали понять, что такие провокационные полеты должны прекратиться и международные законы и правила следует применять как к России, так и ко всем остальном", - заявил глава МИД Дании.