В МИД дали важный совет украинцам, которых Россия лишила участков в Крыму

Российский указ о запрете иностранным гражданам владеть землей в оккупированном Крыму является юридически ничтожным, а поэтому все права законных владельцев будут восстановлены после деоккупации полуострова. Владельцам обязательно необходимо сохранять документы, подтверждающие их права собственности.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал на брифинге 26 марта.

"Права законных собственников на земельные участки (в Крыму - ред.) безусловно, будут возобновлены после восстановления суверенитета нашего государства в Крыму. Сейчас очень важно, чтобы собственники земельных участков максимально сохраняли все документы, которые подтверждают право их собственности и любые документы, которые будет навязывать им Российская Федерация на их замену", - сказал министр.

Также МИД попросил международных партнеров отреагировать на эти незаконные действия России. Кулеба отметил, что ЕС уже отреагировал, и он придерживается той же позиции, что и Украина.

Он подчеркнул, что вопрос лишения права украинцев владеть земельными участками в Крыму внесен в перечень вопросов, которые будут в фокусе внимания "Крымской платформы" по деоккупации полуострова.