МИД дал рекомендации украинцам из-за лесных пожаров в Греции и Северной Македонии
Фото: украинцам в Греции и Северной Македонии дали рекомендации (Getty Images)
Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации украинским гражданам, находящимся в Греции и Северной Македонии. Рекомендации связаны с масштабными лесными пожарами, которые охватили эти страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД.
Украинское министерство рекомендует:
- воздержаться от посещения пораженных пожаром локаций;
- внимательно отслеживать сообщения местных служб гражданской защиты;
- неукоснительно следовать рекомендациям и предписаниям по безопасности;
- в случае возникновения угрозы жизни или здоровью безотлагательно обращаться в соответствующее зарубежное дипломатическое учреждение Украины по месту пребывания.
В случае угрозы жизни или здоровью украинцы могут обращаться в:
- посольство Украины в Греции - +306932765606, emb_gr@mfa.gov.ua, consul_gr@mfa.gov.ua;
- посольство Украины в Северной Македонии - +38972589639, emb_mk@mfa.gov.ua;
- горячая линия МИД - +380442381657, cons_or@mfa.gov.ua.
Эпицентр масштабных лесных пожаров сосредоточен на севере Афин, в западной части полуострова Пелопоннес и на острове Эвбея.
Напомним, Украина отправила сотню пожарных в Грецию. Они помогут тушить лесные пожары.