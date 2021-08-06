МЗС дало рекомендації українцям з приводу лісових пожеж в Греції та Північній Македонії
Фото: українцям в Греції та Північній Македонії дали рекомендації (Getty Images)
Міністерство закордонних справ України дало рекомендації українським громадянам, які перебувають у Греції та Північній Македонії. Рекомендації пов'язані з масштабними лісовими пожежами, які охопили ці країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС.
Українське міністерство рекомендує:
- утриматися від відвідування уражених пожежею локацій;
- уважно відстежувати повідомлення місцевих служб цивільного захисту;
- неухильно дотримуватися рекомендацій та приписів щодо безпеки;
- у разі виникнення загрози життю або здоров’ю невідкладно звертатися до відповідної закордонної дипломатичної установи України за місцем перебування.
У разі загрози життю або здоров’ю українці можуть звертатися до:
- посольства України в Греції - +306932765606, emb_gr@mfa.gov.ua, consul_gr@mfa.gov.ua;
- посольства України в Північній Македонії - +38972589639, emb_mk@mfa.gov.ua;
- гаряча лінія МЗС - +380442381657, cons_or@mfa.gov.ua.
Епіцентр масштабних лісових пожеж зосереджений на півночі Афін, у західній частині півострова Пелопоннес та на острові Евбея.
Нагадаємо, Україна відправила сотню пожежників до Греції. Вони допоможуть гасити лісові пожежі.