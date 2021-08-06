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МЗС дало рекомендації українцям з приводу лісових пожеж в Греції та Північній Македонії

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Україна, П'ятниця 06 серпня 2021 16:47
МЗС дало рекомендації українцям з приводу лісових пожеж в Греції та Північній Македонії Фото: українцям в Греції та Північній Македонії дали рекомендації (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України дало рекомендації українським громадянам, які перебувають у Греції та Північній Македонії. Рекомендації пов'язані з масштабними лісовими пожежами, які охопили ці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС.

Українське міністерство рекомендує:

  • утриматися від відвідування уражених пожежею локацій;
  • уважно відстежувати повідомлення місцевих служб цивільного захисту;
  • неухильно дотримуватися рекомендацій та приписів щодо безпеки;
  • у разі виникнення загрози життю або здоров’ю невідкладно звертатися до відповідної закордонної дипломатичної установи України за місцем перебування.

У разі загрози життю або здоров’ю українці можуть звертатися до:

  • посольства України в Греції - +306932765606, emb_gr@mfa.gov.ua, consul_gr@mfa.gov.ua;
  • посольства України в Північній Македонії - +38972589639, emb_mk@mfa.gov.ua;
  • гаряча лінія МЗС - +380442381657, cons_or@mfa.gov.ua.

Епіцентр масштабних лісових пожеж зосереджений на півночі Афін, у західній частині півострова Пелопоннес та на острові Евбея.

Нагадаємо, Україна відправила сотню пожежників до Греції. Вони допоможуть гасити лісові пожежі.

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МЗС Пожежа Македония Греція
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МЗС дало рекомендації українцям з приводу лісових пожеж в Греції та Північній Македонії
МЗС дало рекомендації українцям з приводу лісових пожеж в Греції та Північній Македонії
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