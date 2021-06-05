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МИД Чехии о допросе Протасевича: Лукашенко использовал методы сталинских репрессий

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Чехия, Суббота 05 июня 2021 01:50
МИД Чехии о допросе Протасевича: Лукашенко использовал методы сталинских репрессий Фото: Роман Протасевич (Телеграм/NEXTA Live)
Автор: Наталья Скороход

Министерство иностранных дел Чехии отреагировало на допрос журналиста и основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Белоруси. Там заявили, что Александр Лукашенко использует методы сталинских репрессий в отношении своих противников.

Соответствующее заявление появилось на странице МИД Чехии.

В заявлении говорится, что в МИД Чехии считают заявление Протасевича о признании вины принудительным и явно манипулированным. Также там отметили, что Лукашенко использует к опозиционерам жестокие методы сталинских репрессий.

"МИД Чешской Республики считает выступление белорусского оппозиционного журналиста Рамана Пратасевича принудительным и явно манипулированным. Невероятно, что в 21 веке режим Лукашенко использкет против своих противников методы, известные из самых жестоких сталинских репрессий 1930-1950-х годов", - отметили в МИД.

Там осудили такие методы ведения допросов и призвали освободить Пратасевича и других политзаключенных в Беларуси.

Также Чехия поддержала решение Совета Евросоюза о запрете пролета белорусских авиаперевозчиков в воздушном пространстве ЕС.

"С нашей точки зрения, важно, чтобы санкции против Беларуси не затрагивали простых белорусских граждан, а были нацелены исключительно на Лукашенко и других ответственных лиц, которые посредством жестоких репрессий помогают удерживать его авторитарный режим у власти", - говорится в заявлении.

Также известно, что министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек. планирует встретиться с оппозиционеркой Светланой Тихановской.

"Мы обсудим ситуацию в Беларуси и, конечно же, дело Рамана Пратасевича, Игоря Лосика и других политзаключенных" , - заявил Якуб Кулханек.

Как известно, появилось видео допроса Протасевича. В нем журналист признает свою вину.

Ранее сообщалось, что в Беларуси увеличилось количество политзаключенных.

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