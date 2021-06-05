МЗС Чехії про допит Протасевича: Лукашенко використовував методи сталінських репресій

Міністерство закордонних справ Чехії відреагувало на допит журналіста і засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Білорусі. Там заявили, що Олександр Лукашенко використовує методи сталінських репресій щодо своїх супротивників.

У заяві йдеться, що у МЗС Чехії вважають заяву Протасевича про визнання провини примусовою і явно маніпульованою. Також там зазначили, що Лукашенко використовує до опозиціонерів жорстокі методи сталінських репресій.

"МЗС Чеської Республіки вважає виступ білоруського опозиційного журналіста Рамана Пратасевича примусовим і явно маніпульованим. Неймовірно, що в 21 столітті режим Лукашенко використовує проти своїх супротивників методи, відомі з найжорстокіших сталінських репресій 1930-1950-х років", - зазначили в МЗС.

Там засудили такі методи ведення допитів і закликали звільнити Пратасевича та інших політв'язнів у Білорусі.

Також Чехія підтримала рішення Ради Євросоюзу про заборону прольоту білоруських авіаперевізників у повітряному просторі ЄС.

"З нашої точки зору, важливо, щоб санкції проти Білорусі не зачіпали простих білоруських громадян, а були націлені виключно на Лукашенка та інших відповідальних осіб, які за допомогою жорстоких репресій допомагають утримувати його авторитарний режим при владі", - йдеться в заяві.

Також відомо, що міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулханек. планує зустрітися з опозиціонеркою Світланою Тихановською.