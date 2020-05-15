МИД о суррогатных детях: будем решать, отдавать ли биологическим родителям

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что внешнеполитическое ведомство намерено решать, отдавать ли биологическим родителям детей, рожденных от суррогатных матерей. МИД будет рассматривать каждый случай отдельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Енина для "Радио Свобода".

По словам Енина, украинский МИД будет рассматривать каждый случай и решать, стоит ли отдавать рожденного от суррогатной матери ребенка его биологическим родителям. Енин отметил, что для ведомства важно, чтобы ребенок попал в хорошую семью.

"Мы будем рассматривать каждый такой случай. И в случае, когда мы действительно уверены, что малыш может попасть в хорошую семью, что его жизни и здоровью ничего не угрожает, что речь не идет о каких-то криминальных элементах, - будут приниматься решения и рекомендоваться другим органам государственной власти поддержать такое ходатайство", - заявил он.

Заместитель главы МИД добавил, что в украинском законодательстве есть пробелы в сфере суррогатного материнства, часто превращается в бизнес, в том числе и теневой.

"С целью преодоления той кризисной ситуации, которая проявилась в течение последних дней, представитель Министерства иностранных дел вчера согласовал соответствующий механизм получения соответствующих ходатайств через украинского омбудсмена", - рассказал Енин.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что из-за введенного карантина в Украине могут застрять тысячи детей, рожденных от суррогатных матерей для иностранцев. Сейчас в одном из столичных отелей находятся более 50 младенцев.