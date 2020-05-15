МЗС про сурогатних дітей: будемо вирішувати, чи віддавати біологічним батькам

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що зовнішньополітичне відомство має намір вирішувати, чи віддавати біологічним батькам дітей, народжених від сурогатних матерів. МЗС буде розглядати кожен випадок окремо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Єніна для "Радіо Свобода".

За словами Єніна, українське МЗС буде розглядати кожен випадок та вирішувати, чи варто віддавати народжену від сурогатної матері дитину її біологічним батькам. Єнін зазначив, що для відомства важливо, щоб дитина потрапила у хорошу сім'ю.

"Ми будемо розглядати кожен такий випадок. І у випадку, коли ми дійсно впевнені, що малюк може потрапити в хорошу сім’ю, що його життю і здоров’ю нічого не загрожує, що не йдеться про якісь кримінальні елементи, - будуть ухвалюватися рішення і рекомендуватися іншим органам державної влади підтримати таке клопотання", - заявив він.

Заступник глави МЗС додав, що в українському законодавстві є прогалини у сфері сурогатного материнства, що часто перетворюється на бізнес, в тому числі й тіньовий.

"З метою подолання тої кризової ситуації, яка проявилася протягом останніх днів, представник Міністерства закордонних справ учора погодив відповідний механізм отримання відповідних клопотань через українського омбудсмена", - розповів Єнін.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що через запроваджений карантин в Україні можуть застрягти тисячі дітей, народжених від сурогатних матерів для іноземців. Наразі в одному зі столичних готелів перебуває понад 50 немовлят.