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Денисова: в Украине могут застрять тысячи детей, рожденных для иностранцев

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 16:59
Денисова: в Украине могут застрять тысячи детей, рожденных для иностранцев
Фото: Людмила Денисова (РБК-Украина)

Иностранные родители не могут попасть в Украину из-за карантина

Из-за карантина в Украине могут застрять тысячи детей, рожденных для иностранцев. Об этом на брифинге заявила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, на сегодня в отеле "Венеция", который принадлежит одной из клиник репродуктивной медицины, находятся 51 младенцев, рожденных от суррогатных матерей. При этом до карантина в Украину успели прибыть иностранные родители 15 из них.

"Через обращение от этой клиники, я узнала, что в целом по Украине более 100 детей ждут своих родителей в разных центрах репродуктивной медицины. Они сделали такой прогноз, что к концу карантина таких детей будут не сотни, а тысячи", - добавила Денисова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве блокировали нелегальную переправку детей за границу под прикрытием программы суррогатного материнства.

После этого заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Верховная рада должна законодательно урегулировать вопрос суррогатного материнства.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины карантининостранцыпреступления
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