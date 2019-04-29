МЗС буде рекомендувати росіянам покинути ОРДЛО

Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

За словами Гримчака, перебування громадян РФ на території ОРДЛО небезпечно для їх життя і здоров'я

Міністерство закордонних справ України (МЗС) повинна повідомити громадянам Російської Федерації про небезпеку перебування на території ОРДЛО у зв'язку з видачею російських паспортів. Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, "вже сьогодні треба робити офіційну заяву Міністерства закордонних справ України, що перебування громадян РФ на території ОРДЛО небезпечно для їх життя і здоров'я, та рекомендувати їм покинути територію".

"Це буде запобіжник, щоб завтра війська РФ не прийшли захищати громадян РФ на територію ОРДЛО", - сказав Гримчак.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким спростив процедуру надання російського громадянства жителям так званих "Донецької та Луганської народних республік".

Пізніше Путін заявив, що Російська Федерація може спростити процедуру надання громадянства і видачі паспортів для всіх громадян України. За його словами, Кремль розглядає можливість спрощеного порядку надання громадянства Росії не тільки жителям окупованого Донбасу, але й усієї України.

Також РБК-Україна писало, що в Російській Федерації відкрили перший центр для видачі російських паспортів жителям так званої "Луганської народної республіки".