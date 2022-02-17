МИД Британия об обострении на Донбассе: попытка Кремля сфабриковать предлог для вторжения

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что сегодняшние обстрелы на Донбассе свидетельствуют о попытке правительства РФ сфабриковать предлог для вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трасс в Twitter.

"Сообщения о якобы аномальной военной активности Украины на Донбассе - это вопиющая попытка российского правительства сфабриковать предлог для вторжения. Это прямо из кремлевского сценария. Британия будет и впредь выступать против российской кампании дезинформации", - написала она.