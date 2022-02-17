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МИД Британия об обострении на Донбассе: попытка Кремля сфабриковать предлог для вторжения

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Лондон, Четверг 17 февраля 2022 14:57
МИД Британия об обострении на Донбассе: попытка Кремля сфабриковать предлог для вторжения Фото: глава МИД Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что сегодняшние обстрелы на Донбассе свидетельствуют о попытке правительства РФ сфабриковать предлог для вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трасс в Twitter.

"Сообщения о якобы аномальной военной активности Украины на Донбассе - это вопиющая попытка российского правительства сфабриковать предлог для вторжения. Это прямо из кремлевского сценария. Британия будет и впредь выступать против российской кампании дезинформации", - написала она.

Напомним, сегодня на Донбассе обострение, боевики с начала суток 29 раз нарушали режим "тишины".

При этом оккупанты обстреляли детский садик в Станице Луганской и поселок Врубовка Попаснянского района Луганской области, в результате которого снаряд попал в лицей и газопровод.

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