МЗС Британія про загострення на Донбасі: спроба Кремля сфабрикувати привід для вторгнення

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас заявила, що сьогоднішні обстріли на Донбасі свідчать про спробу Уряду РФ сфабрикувати привід для вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трас в Twitter.

"Повідомлення про нібито аномальну військову активність України на Донбасі - це кричуща спроба російського уряду сфабрикувати привід для вторгнення. Це прямо з кремлівського сценарію. Британія буде і надалі виступати проти російської кампанії дезінформації", - написала вона.