МИД Британии о санкциях: не успокоимся, пока экономика РФ не будет разрушена

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что "Лондон не успокоится до тех пор, пока экономика РФ не будет разрушена". Британия работает с союзниками над тем, чтобы отключить Россию от SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на BBC .

Новые меры Британии расширяют санкции, которые были объявлены правительством во вторник, в том числе в отношении российских политиков, проголосовавших за "независимость" "ЛДНР".

"Великобритания не успокоится, пока экономика России не будет разрушена, а суверенитет и территориальная целостность Украины не будут восстановлены", - заявила она.