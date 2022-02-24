МЗС Британії про санкції: не заспокоїмося, поки економіка РФ не буде зруйнована

Глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що "Лондон не заспокоїться до тих пір, поки економіка РФ не буде зруйнована". Британія працює з союзниками над тим, щоб відключити Росію від SWIFT.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на BBC .

Нові заходи Британії розширюють санкції, які були оголошені урядом у вівторок, в тому числі щодо російських політиків, які проголосували за "незалежність" "ЛДНР".

"Великобританія не заспокоїться, поки економіка Росії не буде зруйнована, а суверенітет і територіальна цілісність України не будуть відновлені", - заявила вона.