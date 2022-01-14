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Британия осудила кибератаки на украинские госсайты

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Лондон, Пятница 14 января 2022 22:57
Британия осудила кибератаки на украинские госсайты Фото: министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Глава британского МИД Лиз Трасс осудила хакерские атаки, осуществленные в пятницу против сайтов украинского правительства. НАТО расширит сотрудничество в сфере кибербезопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трасс.

Она отметила, что Лондон окажется содействие в борьбе с хакерами.

"Соединенное Королевство осуждает сегодняшние кибератаки, направленные на украинское правительство. НАТО расширит сотрудничество с Украиной в сфере кибербезопасности. Соединенное Королевство и его союзники будут оказывать содействие Украине силами экспертов в регионе", - говорится в сообщении министра.

Напомним, сегодня в Украине в ночь с 13 на 14 января хакеры совершили глобальную атаку на сайты госструктур.

После чего Госспецсвязи сообщили, что в результате хакерской атаки, которая была совершена на ряд правительственных сайтов, утечки персональных данных не произошло.

Глава МИД Швеции Анн Линде поддержала Украину в связи с кибератакой против правительственных ведомств страны. Она также призвала выяснить, кто отвечает за это.

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