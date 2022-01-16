МЗС Британії закликало РФ відвести війська від України
Фото: міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс (Getty Images)
Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що Росія веде масштабну дезінформаційну кампанію. Вона закликала РФ негайно зупинити свою агресію і почати змістовні переговори.
Про це повідомляє РБК-України з посиланням на заява міністра закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс в Twitter.
"Росія веде дезінформаційну кампанію, спрямовану на дестабілізацію і виправдання вторгнення в сусідню суверенну Україну. Росія повинна зупинити свою агресію, провести деескалацію і почати змістовні переговори", - написала вона.
Нагадаємо, глава британського МЗС Ліз Трасс засудила хакерські атаки, здійснені в п'ятницю проти сайтів українського уряду. НАТО розширить співпрацю у сфері кібербезпеки.