МЗС Британії відреагувало на "вирок" британським громадянам у "ДНР"

"Суд" фейкової республіки "ДНР" "засудив" трьох іноземних бійців, серед яких двоє громадян Британії до страти. В Британії назвали вирок нелегітимним.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Британії Елізабет Трасс.

"Я категорично засуджую вирок Ейдену Асліну та Шону Піннеру, яких утримують російські маріонетки на сході України. Вони є військовополоненими. Це фіктивний вирок, який не має жодної легітимності. Мої думки із сім'ями. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб їх підтримати", - пише Трасс.

Відзначимо, що, сьогодні, 9 червня, фейковий "суд" бойовиків "ДНР" "засудив" до страти трьох іноземних бійців.

РБК-Україна відзначає, що іноземні бійці, які воювали на стороні ЗСУ, є військовополоненими. Страта військовополонених вважається воєнним злочином, який порушує Женевську конвенцію.