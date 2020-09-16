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МИД Беларуси о запрете Украины на въезд хасидов: необходимо спуститься на землю

Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Беларуси просит пропустить хасидов в Украину, которые застряли на границе. Минск настаивает на том, что Киев должен уважать права верующих паломников.

Об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.

По его словам, украинская сторона якобы не хочет искать выход из ситуации. Он также раскритиковал то, что ранее в Умань уже прибыли паломники из других стран.

"Мы настоятельно призываем украинские власти уважать фундаментальные права человека, права верующих, общепризнанные демократические нормы, следовать принципам гуманизма. Необходимо спуститься на землю и просто начать диалог с этими людьми, они не требуют ничего сверхъестественного - только уважения своих базовых прав", - заявил Глаз.

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Он также подчеркнул, что компетентные органы и еврейские религиозные структуры были информированы о невозможности въезда паломников с территории Беларуси в Украину.

Напомним, ранее замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что паломников ввели в заблуждение тем, что можно пересечь границу Украины и Беларуси.

Сегодня Украина закрыла пункт пропуска "Новые Яриловичи", возле которого находятся сотни паломников-хасидов.

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