МЗС Білорусі про Крим: в реальності - це територія Росії

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що на сьогодні окупований Крим нібито є територією Росії. При цьому він підкреслив незмінність позиції Мінська про приналежність півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

"Крим є зараз російською територією. Давайте виходити з цього", - сказав В інтерв'ю виданню Макей.

Міністр також зазначив, що позиція Білорусі щодо Криму залишається такою, якою і була.