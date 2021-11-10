МЗС Білорусі про Крим: в реальності - це територія Росії
Фото: глава МЗС Білорусі Володимир Макей (flickr.com)
Глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що на сьогодні окупований Крим нібито є територією Росії. При цьому він підкреслив незмінність позиції Мінська про приналежність півострова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
"Крим є зараз російською територією. Давайте виходити з цього", - сказав В інтерв'ю виданню Макей.
Міністр також зазначив, що позиція Білорусі щодо Криму залишається такою, якою і була.
Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що хотів відвідати Крим, який з 2014 року окупований Росією.
Зазначимо, анексію Криму Росією в 2014 році не визнають ряд країн, включаючи США і ЄС. Білорусь також вважає півострів українською територією.