Лукашенко заявил, что хотел посетить Крым вместе с Путиным, но тот его не взял с собой

Александр Лукашенко заявил, что хотел посетить Крым, который с 2014 года оккупирован Россией. Однако президент РФ Владимир Путин не взял его с собой во время своей поездки на полуостров 4 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Belta .

"Вот Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что возьмет с собой в Крым", - цитирует издание Лукашенко.

По его словам, Путин сегодня поехал в Крым один и его с собой не пригласил. Лукашенко добавил, что если на полуостров не приехать вместе, то можно посетить малую родину президента РФ - Санкт-Петербург.

В то же время Лукашенко пригласил Путина посетить Минск "при любом удобном случае".