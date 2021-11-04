ru ua
Чт, 04 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Лукашенко заявил, что хотел посетить Крым вместе с Путиным, но тот его не взял с собой

Новина українською →
Минск, Четверг 04 ноября 2021 18:05
Лукашенко заявил, что хотел посетить Крым вместе с Путиным, но тот его не взял с собой Фото: президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Александр Лукашенко заявил, что хотел посетить Крым, который с 2014 года оккупирован Россией. Однако президент РФ Владимир Путин не взял его с собой во время своей поездки на полуостров 4 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Belta.

"Вот Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что возьмет с собой в Крым", - цитирует издание Лукашенко.

По его словам, Путин сегодня поехал в Крым один и его с собой не пригласил. Лукашенко добавил, что если на полуостров не приехать вместе, то можно посетить малую родину президента РФ - Санкт-Петербург.

В то же время Лукашенко пригласил Путина посетить Минск "при любом удобном случае".

Напомним, 4 ноября Путин посетил оккупированный Крым, где принял участие "в праздничных мероприятиях в Севастополе по случаю Дня народного единства". Анонсировал эту поездку пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отметим, Россия оккупировала часть Украины в 2014 году. Ряд стран, включая ЕС и США, не признают аннексию Крыма и продолжают считать полуостров украинским.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Владимир Путин Крым
NEWS
"Красная" зона и новые COVID-сертификаты. Как может измениться карантин на следующей неделе
"Красная" зона и новые COVID-сертификаты. Как может измениться карантин на следующей неделе
DAILY
Денис Казанский: Россия не соглашается с самим фактом существования независимой Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Денис Казанский: Россия не соглашается с самим фактом существования независимой Украины