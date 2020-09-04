ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

МИД Австрии вызвал посла России из-за ситуации с Навальным

Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла Российской Федерации Дмитрия Любинского для обсуждения ситуации относительно отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает "РИА Новости".

Любинский после разговора отметил, что требования оперативно расследовать инцидент, пока Германия не предоставила России какие-либо данные, неуместны.

В свою очередь, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг сообщил изданию Der Standart, что российский посол был вызван в Министерство еще в четверг.

Напомним, Евросоюз призвал международное сообщество совместно отреагировать на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, в Брюсселе заявили, что оставляют за собой право на введение санкций против России.

Кроме того, МИД Украины уже призвал ввести санкции против России за этот инцидент.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияНавальныйАвстрияпосол