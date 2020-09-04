МИД Австрии вызвал посла России из-за ситуации с Навальным

Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла Российской Федерации Дмитрия Любинского для обсуждения ситуации относительно отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Любинский после разговора отметил, что требования оперативно расследовать инцидент, пока Германия не предоставила России какие-либо данные, неуместны.

В свою очередь, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг сообщил изданию Der Standart, что российский посол был вызван в Министерство еще в четверг.

Напомним, Евросоюз призвал международное сообщество совместно отреагировать на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, в Брюсселе заявили, что оставляют за собой право на введение санкций против России.

Кроме того, МИД Украины уже призвал ввести санкции против России за этот инцидент.