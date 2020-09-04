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МЗС Австрії викликало посла Росії через ситуацію з Навальним

Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ Австрії викликало посла Російської Федерації Дмитра Любинського для обговорення ситуації щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

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Про це повідомляє "РИА Новости".

Любинський після розмови зазначив, що вимоги оперативно розслідувати інцидент, поки Німеччина не надала Росії які-небудь дані, недоречні.

У свою чергу, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг повідомив виданню Der Standart, що російський посол був викликаний в Міністерство ще в четвер.

Нагадаємо, Євросоюз закликав міжнародне співтовариство спільно відреагувати на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Крім того, в Брюсселі заявили, що залишають за собою право на введення санкцій проти Росії.

Крім того, МЗС України вже закликав ввести санкції проти Росії за цей інцидент.

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