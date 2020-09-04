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МИД требует введения санкции против России

Киев, Пятница 04 сентября 2020 12:23
МИД требует введения санкции против России
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ввести санкции против России из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Также Украина требует пересмотреть политику в отношении "Северного потока-2".

Об этом глава ведомства заявил на брифинге.

По его словам, Запад должен задействовать действенные механизмы влияния.

"Украина исходит из того, что на данный момент наши партнеры и все, кто оппонирует агрессивной политике РФ, должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода" Северный поток-2 ", - сказал Кулеба.

Отметим, правительство Германии заявило о получении доказательств отравления Навального. Остатки яда в организме оппозиционера нашли немецкие военные.

Напомним, Европейский Союз пригрозил санкциями из-за отравления Навального.

Также США могут ввести санкции против России из-за отравления Навального.

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