Microsoft знайшла причину масштабного збою: помилку у системі не помічали місяцями

Що саме спричинило глобальний збій?

Згідно з попереднім звітом Microsoft про інцидент, опублікованим 15 листопада, помилку внесли в систему ще у липні 2026 року.

Тоді оновлення успішно пройшло навантажувальні тести та не викликало жодних нарікань. Проте тестування проводили переважно на слабшому обладнанні з меншою кількістю процесорних ядер.

Як з'ясувалося пізніше, дефект спричиняв конфлікт блокувань усередині внутрішнього процесу Windows, що призводило до повного вичерпання ресурсів процесора та пам'яті.

На новіших і потужніших серверах із великою кількістю ядер ця проблема проявлялася гостріше.

Аварія сталася через одночасний збіг двох обставин:

Трафік сервісу Teams перемкнувся на основний мережевий шлюз, який обслуговує поштову систему Exchange Online, створивши додаткове навантаження.

У цей самий момент майже 14 відсотків потужностей серверів мережевого шлюзу перебували на обслуговуванні в процесі відновлення.

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"Каскадна аварія": як поширювався збій?

Кожен із цих факторів окремо не становив загрози, але разом вони активували прихований баг. Коли перший сервер втратив зв'язок, система автоматично перенаправила трафік на сусідній справний вузол, який миттєво перевантажився і впав з тієї самої причини.

Через такий "ефект доміно" протягом 2 годин дефект охопив усю інфраструктуру компанії.

На піку аварії перестали відповідати понад 80 відсотків серверів.

Звичайні автоматичні інструменти відновлення виявилися безсильними, оскільки не були розраховані на настільки масштабний збій, а простий відкат системи був неможливий через давність липневого оновлення.

Скільки тривало відновлення сервісів?

Перші ознаки перевантаження з'явилися 12 листопада о 03:07 за Києвом після перемикання Teams, а о 16:03 система моніторингу зафіксувала масові проблеми зі з'єднанням.

Протягом наступних 15 годин інженери безуспішно намагалися стабілізувати роботу, зупинивши всі заплановані зміни та додаючи резервні потужності.

Більшість хмарних сервісів, зокрема Teams, OneDrive, SharePoint та офісні програми, змогли оперативно перемкнутися на іншу інфраструктуру.

Однак поштовий сервіс Exchange Online (і клієнт Outlook) не зміг вийти з проблемного шлюзу через величезні масштаби навантаження, тому залишався недоступним найдовше.

Лише 13 листопада о 00:30 фахівці встановили точну причину збою в узгодженні з'єднань, а о 07:20 випустили спеціальний патч, який повернув проблемну ділянку коду Windows до попереднього робочого стану.

Повністю роботу сервісів відновили того ж дня о 16:10, а фінальний звіт про причини аварії Microsoft планує оприлюднити 20 листопада.