Microsoft хоче платити власникам ПК: як їх залучать до навчання ШІ
Microsoft хоче використовувати домашні комп’ютери та смартфони для навчання нейромереж, поки власники ними не користуються. За це компанія планує платити користувачам або надавати бонуси.
Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на патентну заявку техногіганта.
Як працюватиме розподілене навчання ШІ?
Запатентована система орієнтована на широкий спектр пристроїв: від потужних ігрових комп'ютерів до ноутбуків і смартфонів. Спеціальне ПЗ моніторитиме стан пристрою, щоб не заважати користувачеві.
Система оцінюватиме ключові параметри:
- завантаженість процесора та відеокарти;
- обсяг вільної оперативної пам'яті;
- температуру компонентів та рівень енергоспоживання;
- пропускну здатність пам'яті та чергу обчислень.
Великі завдання з навчання ШІ розбиватимуться на дрібні мікрозавдання та надсилатимуться на підключені пристрої під час їхнього простою або ж мінімального навантаження.
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Нагороди за ресурси
Користувачі, які добровільно погодяться надавати свої комп'ютерні потужності, зможуть розраховувати на винагороду.
У патенті згадуються фінансові виплати, внутрішні бонуси на покупки в магазинах компанії, знижки на софт або пріоритетний доступ до нових ШІ-моделей.
Наразі невідомо, чи перетвориться патентна заявка на реальний функціонал у Windows. З усім тим, техногіганти дедалі частіше реєструють подібні ідеї.
В іншому нещодавньому патенті Microsoft описала технологію, яка дозволяє змінювати слова під час прямих трансляцій у реальному часі та автоматично синхронізувати міміку спікера з новою мовою.
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Дефіцит комплектуючих та скандальні заяви щодо пам'яті
Бурхливий розвиток ШІ потребує величезних обчислювальних потужностей і вже спричинив дефіцит відеокарт та оперативної пам’яті.
Техногіганти дедалі частіше віддають перевагу серверним чипам, а не відеокартам для звичайних користувачів, зокрема таким потужним моделям, як RTX 5090 від NVIDIA.
Через це керівництво AMD вже заявило, що компанія зосереджується передусім на ринку дата-центрів.
Дефіцит оперативної пам’яті виявився ще гострішим. Нещодавно CEO OpenAI Сем Альтман викликав обурення у мережі, заявивши, що пам’ять корисніша на серверах ШІ-компаній, ніж у домашніх комп’ютерах, де вона більшу частину часу нібито простоює.
Патент Microsoft фактично пропонує спосіб залучити ці незадіяні ресурси до роботи алгоритмів.