Глобальний збій Microsoft зупинив роботу компаній і держустанов: що сталося

Microsoft зіткнулася з масштабним глобальним збоєм, який паралізував роботу сервісів Outlook, Teams, SharePoint та Exchange Online. За даними сервісів моніторингу, сотні тисяч користувачів по всьому світу втратили доступ до робочих інструментів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Conversation .

За даними платформи DownDetector, лише у перші години проблему з доступом до Outlook зафіксували близько 130 000 людей.

Представники компанії заявили, що "агресивно шукають усі шляхи для зменшення наслідків" та перезапускають пошкоджені сервери.

Які сервіси постраждали?

Окрім класичного поштового клієнта Outlook, збої торкнулися корпоративної платформи Microsoft Teams, сховища SharePoint Online, інструментів планування Microsoft Planner, а також хмарного сервісу безпеки Microsoft Defender й інтегрованого ШІ-помічника Microsoft Copilot 365.

Наслідки виявилися значно серйознішими за пропущені робочі зустрічі чи невідправлені листи:

працівники центрів допомоги сім'ям втратили доступ до баз із даними клієнтів;

школи не змогли проводити онлайн-уроки для учнів на дистанційному навчанні;

психологи були змушені скасувати медичні консультації;

підприємства зупинили обробку замовлень, а кандидати не змогли потрапити на співбесіди;

деякі державні сервісні центри тимчасово закрилися.

Проблеми також зачепили сторонні компанії, зокрема OpenAI та Anthropic, які використовують інфраструктурні інструменти для зв'язку своїх ШІ-систем із пакетом Microsoft 365.

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Що стало причиною збою?

Microsoft поступово уточнювала причини інциденту. Спочатку компанія повідомила про підвищене навантаження на сервери у декількох регіонах, проте згодом уточнила, що зростання трафіку не було - проблема полягала у масовому виході серверів з ладу.

Основний процес на уражених серверах виявився перевантаженим. Розгортання ПЗ та оновлення конфігурації були тимчасово зупинені, проте жодних прямих зв'язків зі шкідливою діяльністю не виявлено.

Компанія офіційно наголосила, що жодних ознак кібератаки немає, а ситуація нагадує інші внутрішні технічні збої, які траплялися раніше цього року - зокрема у січні та серпні.

Чому ми маємо готуватися до цифрових збоїв?

Подібні інциденти демонструють ризики надмірної залежності від єдиної спільної цифрової інфраструктури. Коли організації та державні структури покладаються виключно на одного постачальника хмарних послуг, зупинка його серверів паралізує цілі галузі.

Експерти наголошують на необхідності розроблення чітких планів реагування на цифрові надзвичайні ситуації. У світі, де дедалі більше сфер життя та ШІ інтегруються в єдину мережу, стійкість до збоїв має стати базовим елементом планування майбутнього.