Microsoft нашла причину масштабного сбоя: ошибку в системе не замечали месяцами

Что именно повлекло за собой глобальный сбой?

Согласно предварительному отчету Microsoft об инциденте, опубликованном 15 ноября, ошибку внесли в систему еще в июле 2026 года.

Тогда обновление успешно прошло тесты и не вызвало никаких нареканий. Однако тестирование проводилось преимущественно на более слабом оборудовании с меньшим количеством процессорных ядер.

Как выяснилось позже, дефект приводил к конфликту блокировок внутри внутреннего процесса Windows, что приводило к полному исчерпанию ресурсов процессора и памяти.

На более новых и мощных серверах с большим количеством ядер эта проблема проявлялась острее.

Авария произошла из - за одновременного стечения двух обстоятельств:

Трафик сервиса Teams переключился на основной сетевой шлюз, обслуживающий почтовую систему Exchange Online, создав дополнительную нагрузку.

В этот момент почти 14 процентов мощностей серверов сетевого шлюза находились на обслуживании в процессе восстановления.

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"Каскадная авария": как распространялся сбой?

Каждый из этих факторов не представлял угрозы, но вместе они активировали скрытый баг. Когда первый сервер потерял связь, система автоматически перенаправила трафик на соседний исправный узел, который мгновенно перегрузился и упал по той же причине.

Из-за такого "эффекта домино" в течение 2 часов дефект охватил всю инфраструктуру компании.

На пике аварии перестали соответствовать более 80 процентов серверов.

Обычные автоматические инструменты восстановления оказались бессильны, поскольку не были рассчитаны на столь масштабный сбой, а простой откат системы был невозможен из-за давности июльского обновления.

Сколько длилось возобновление сервисов?

Первые признаки перегрузки появились 12 ноября в 03:07 по киевскому времени после переключения Teams, а в 16:03 система мониторинга зафиксировала массовые проблемы с соединением.

В течение следующих 15 часов инженеры безуспешно пытались стабилизировать работу, остановив все планируемые изменения и добавляя резервные мощности.

Большинство облачных сервисов, включая Teams, OneDrive, SharePoint и офисные программы, смогли оперативно переключиться на другую инфраструктуру.

Однако почтовый сервис Exchange Online (и клиент Outlook) не смог выйти из проблемного шлюза из-за огромных масштабов нагрузки, поэтому оставался недоступным дольше всего.

Лишь 13 ноября в 00:30 специалисты установили точную причину сбоя в согласовании соединений, а в 07:20 выпустили специальный патч, вернувший проблемный участок кода Windows в предыдущее рабочее состояние.

Полностью работу сервисов возобновили в тот же день в 16:10, а финальный отчет о причинах аварии Microsoft планирует обнародовать 20 ноября.