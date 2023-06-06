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Microsoft заплатить 20 млн доларів через незаконний збір інформації про дітей

Фото: Microsoft незаконно збирав інформацію про дітей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Корпорація Microsoft заплатить 20 млн доларів для врегулювання звинувачень Федеральної торгової комісії (FTC) США через незаконний збір особистої інформації про дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Компанію звинуватили в порушенні закону про захист конфіденційності дітей в Інтернеті через збір особистої інформації від дітей, які зареєструвалися в ігровій системі Xbox, не повідомивши та не отримавши згоди їхніх батьків.

Наказ Федеральної торгової комісії вимагає від Microsoft вжити заходів для покращення захисту конфіденційності дітей-користувачів Xbox.

"Запропонований нами наказ полегшує батькам захист конфіденційності своїх дітей в Xbox і обмежує інформацію, яку Microsoft може збирати та зберігати про дітей", - сказав представник FTC Семюел Левін.

Зазначається, що Microsoft зберігала дані, які вона збирала від дітей під час процесу створення облікового запису в ігровій системі з 2015 по 2020 рік.

Штрафи Microsoft

Сполучені Штати Америки через недотримання санкцій наклали загалом 3,3 млн доларів штрафу проти Microsoft. Корпорація допустила використання її продукції в окупованому Криму.

Microsoft могли оштрафувати через покупку за 69 млрд доларів. У зв'язку з придбанням Activision Blizzard компанія могла заплатити штраф розміром з десятки мільйонів.

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