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Microsoft заплатит 20 млн долларов из-за незаконного сбора информации о детях

Фото: Microsoft незаконно собирал информацию о детях (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Корпорация Microsoft заплатит 20 млн долларов для урегулирования обвинений Федеральной торговой комиссии (FTC) США из-за незаконного сбора личной информации о детях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Компанию обвинили в нарушении закона о защите конфиденциальности детей в Интернете из-за сбора личной информации от детей, зарегистрировавшихся в игровой системе Xbox, не сообщив и не получив согласия их родителей.

Приказ Федеральной торговой комиссии требует от Microsoft принять меры по улучшению защиты конфиденциальности детей-пользователей Xbox.

"Предлагаемый нами приказ облегчает родителям защиту конфиденциальности своих детей в Xbox и ограничивает информацию, которую Microsoft может собирать и хранить о детях", - сказал представитель FTC Сэмюэл Левин.

Отмечается, что Microsoft хранила данные, которые она собирала от детей во время процесса создания учетной записи в игровой системе с 2015 по 2020 год.

Штрафы Microsoft

Соединенные Штаты Америки из - за несоблюдения санкций наложили в общей сложности 3,3 млн долларов штрафа против Microsoft. Корпорация допустила использование продукции в оккупированном Крыму.

Microsoft могли оштрафовать из - за покупки за 69 млрд долларов. В связи с приобретением Activision Blizzard компания могла заплатить штраф в размере десятка миллионов.

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