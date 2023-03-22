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Microsoft вдалося уникнути великого штрафу через покупку за 69 млрд доларів

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Вашингтон, Середа 22 березня 2023 03:28
Microsoft вдалося уникнути великого штрафу через покупку за 69 млрд доларів Фото: Microsoft вдалося уникнути великого штрафу (flickr.com/jeepersmedia)
Автор: Константин Широкун

Корпорація Microsoft домоглася відхилення антимонопольного позову проти приватних споживачів у зв'язку з покупкою виробника Call of Duty компанії Activision Blizzard за 69 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Федеральний суддя в Сан-Франциско ухвалив, що в позові групи позивачів, які займаються відеоіграми, відсутні твердження, що підтверджують їхню думку про те, що пропоноване придбання завдасть шкоди ринковій конкуренції.

"Загальне твердження позивачів про те, що злиття може призвести до вищих цін, меншої кількості інновацій, меншого споживчого вибору, зниження виробництва та інших потенційних антиконкурентних наслідків, недостатньо", - заявила окружний суддя США Жаклін Корлі.

Антимонопольне законодавство США дозволяє приватним споживачам заперечувати злиття та поглинання крім дій уряду.

Експерти припускають, що у разі поразки Microsoft могли зобов'язати виплатити штраф у розмірі декількох десятків мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що у роботі сервісів Microsoft стався масштабний збій . Тисячі скарг надійшло на роботу Teams та Outlook.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що гендиректор Microsoft Сатья Наделла заявив на форумі в Давосі, що кібербезпеку можна побудувати лише за принципом "нульової довіри".

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