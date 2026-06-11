Microsoft закрила понад 200 вразливостей у Windows 11: що це змінює для користувачів

Microsoft випустила планове червневе оновлення безпеки (Patch Tuesday) для операційної системи Windows 11. Апдейт, який поширюється під індексом KB5094126 (збірки ОС 26200.8655 та 26100.8655), став одним із найважливіших за останній час.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Engadget .

Режим низької затримки для процесорів

Головним нововведенням червневого пакета став спеціальний профіль низької затримки (low-latency profile), покликаний усунути повільне відкриття базових елементів системи. Він оптимізує реакцію на дії користувача під час запуску програм або системних вікон.

Механізм роботи:

Раніше під час відкриття меню або програм центральний процесор нарощував тактову частоту поступово, відповідно до зростання навантаження. Це призводило до затримок інтерфейсу.

Тепер у момент кліку на іконку процесор миттєво підіймає частоту до максимуму на 1-3 секунди, створюючи запас продуктивності для швидкого рендерингу, після чого скидає її до базового рівня.

Режим впроваджується поступово і активовуватиметься не у всіх користувачів одночасно. Перевірити його роботу можна у "Диспетчері завдань" або через сторонні утиліти на кшталт HWiNFO64, відстежуючи короткочасні стрибки частоти процесора під час відкриття меню "Пуск", "Центру сповіщень" чи вбудованого пошуку.

Оптимізація інтерфейсу та системних сервісів

Оновлення виправляє кілька "хронічних" проблем Windows 11, на які тривалий час скаржилися користувачі:

Швидкість Windows Store: процес скачування та встановлення програм і системних компонентів через офіційний магазин став швидшим. Раніше користувачі з високою швидкістю інтернету фіксували аномально повільне завантаження додатків.

Розумний пошук: вбудована пошукова система Windows починає видавати перші релевантні результати вже після введення двох символів у рядок. Це полегшує запуск програм через клавіатуру.

Гнучкість меню "Пуск": у наступних публічних збірках розробники додадуть можливість повністю очищувати інтерфейс меню. Користувачі зможуть відімкнути всі блоки, після чого у вікні відображатиметься лише сповіщення про те, що всі розділи вимкнено.

Нові функції та можливості

Окрім виправлення помилок, червневий апдейт впроваджує кілька нових інструментів для щоденної роботи:

Мультикамерний режим: ОС тепер підтримує одночасну роботу камери у кількох програмах. Це дозволяє, наприклад, брати участь у відеоконференції в Zoom і паралельно використовувати камеру в іншому додатку.

Спільне аудіо (Shared Audio): додано можливість транслювати звуковий потік із комп'ютера одночасно на дві пари бездротових навушників, які підтримують технологію Bluetooth LE.

Перейменування папки користувача: під час чистого встановлення ОС користувачі нарешті можуть задати довільне ім'я для своєї кореневої папки ву системному каталозі.

Моніторинг ШІ: у "Диспетчері завдань" з'явилися інструменти моніторингу завантаження нейропроцесора (NPU) для комп'ютерів, які оснащені окремими ШІ-чипами.

Закриття понад 200 уразливостей безпеки

Найбільш масштабні зміни відбулися на рівні архітектури системи. Microsoft усунула 206 уразливостей безпеки, значна частина яких мала статус критичних або небезпечних.

Оновлення ліквідує

загрози підвищення привілеїв у системі,

віддаленого виконання шкідливого коду, н

есанкціонованого розголошення інформації,

спуфінгу.

Серед виправлень виділяють патч під індексом CVE-2026-45657. Це вразливість на рівні системного ядра, яка дозволяла віддалено запускати шкідливий код і мала критичну оцінку загрози - 9.8 бала з 10.

У компанії зазначають, що така велика кількість знайдених і закритих багів пов'язана з активним використанням ШІ-інструментів.

Як незалежні дослідники, так і хакери застосовують ШІ для автоматизованого пошуку вразливостей у промислових масштабах. Саме тому розробники пришвидшують випуск захисних патчів і діють на випередження.