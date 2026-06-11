Microsoft закрыла более 200 уязвимостей в Windows 11: что это меняет для пользователей

Microsoft выпустила плановое июньское обновление безопасности (Patch Tuesday) для операционной системы Windows 11. Апдейт, который распространяется под индексом KB5094126 (сборки ОС 26200.8655 и 26100.8655), стал одним из самых важных за последнее время.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Engadget .

Режим низкой задержки для процессоров

Главным нововведением июньского пакета стал специальный профиль низкой задержки (low-latency profile), призванный устранить медленное открытие базовых элементов системы. Он оптимизирует реакцию на действия пользователя во время запуска программ или системных окон.

Механизм работы:

Ранее при открытии меню или программ центральный процессор наращивал тактовую частоту постепенно, в соответствии с ростом нагрузки. Это приводило к задержкам интерфейса.

Теперь в момент клика на иконку процессор мгновенно поднимает частоту до максимума на 1-3 секунды, создавая запас производительности для быстрого рендеринга, после чего сбрасывает ее до базового уровня.

Режим внедряется постепенно и будет активироваться не у всех пользователей одновременно. Проверить его работу можно в "Диспетчере задач" или через сторонние утилиты вроде HWiNFO64, отслеживая кратковременные скачки частоты процессора при открытии меню "Пуск", "Центра уведомлений" или встроенного поиска.

Оптимизация интерфейса и системных сервисов

Обновление исправляет несколько "хронических" проблем Windows 11, на которые долгое время жаловались пользователи:

Скорость Windows Store: процесс скачивания и установки программ и системных компонентов через официальный магазин стал быстрее. Ранее пользователи с высокой скоростью интернета фиксировали аномально медленную загрузку приложений.

Умный поиск: встроенная поисковая система Windows начинает выдавать первые релевантные результаты уже после ввода двух символов в строку. Это облегчает запуск программ через клавиатуру.

Гибкость меню "Пуск": в следующих публичных сборках разработчики добавят возможность полностью очищать интерфейс меню. Пользователи смогут отключить все блоки, после чего в окне будет отображаться только уведомление о том, что все разделы отключены.

Новые функции и возможности

Кроме исправления ошибок, июньский апдейт внедряет несколько новых инструментов для ежедневной работы:

Мультикамерный режим: ОС теперь поддерживает одновременную работу камеры в нескольких программах. Это позволяет, например, участвовать в видеоконференции в Zoom и параллельно использовать камеру в другом приложении.

Совместное аудио (Shared Audio): добавлена возможность транслировать звуковой поток с компьютера одновременно на две пары беспроводных наушников, поддерживающих технологию Bluetooth LE.

Переименование папки пользователя: при чистой установке ОС пользователи наконец-то могут задать произвольное имя для своей корневой папки в системном каталоге.

Мониторинг ИИ: в "Диспетчере задач" появились инструменты мониторинга загрузки нейропроцессора (NPU) для компьютеров, оснащенных отдельными ИИ-чипами.

Закрытие более 200 уязвимостей безопасности

Наиболее масштабные изменения произошли на уровне архитектуры системы. Microsoft устранила 206 уязвимостей безопасности, значительная часть которых имела статус критических или опасных.

Обновление ликвидирует

угрозы повышения привилегий в системе,

удаленного выполнения вредоносного кода, не

несанкционированного разглашения информации,

спуфинга.

Среди исправлений выделяют патч под индексом CVE-2026-45657. Это уязвимость на уровне системного ядра, которая позволяла удаленно запускать вредоносный код и имела критическую оценку угрозы - 9.8 балла из 10.

В компании отмечают, что такое большое количество найденных и закрытых багов связано с активным использованием ИИ-инструментов.

Как независимые исследователи, так и хакеры применяют ИИ для автоматизированного поиска уязвимостей в промышленных масштабах. Именно поэтому разработчики ускоряют выпуск защитных патчей и действуют на опережение.