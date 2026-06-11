Microsoft закрыла более 200 уязвимостей в Windows 11: что это меняет для пользователей
Microsoft выпустила плановое июньское обновление безопасности (Patch Tuesday) для операционной системы Windows 11. Апдейт, который распространяется под индексом KB5094126 (сборки ОС 26200.8655 и 26100.8655), стал одним из самых важных за последнее время.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Engadget.
Режим низкой задержки для процессоров
Главным нововведением июньского пакета стал специальный профиль низкой задержки (low-latency profile), призванный устранить медленное открытие базовых элементов системы. Он оптимизирует реакцию на действия пользователя во время запуска программ или системных окон.
Механизм работы:
Ранее при открытии меню или программ центральный процессор наращивал тактовую частоту постепенно, в соответствии с ростом нагрузки. Это приводило к задержкам интерфейса.
Теперь в момент клика на иконку процессор мгновенно поднимает частоту до максимума на 1-3 секунды, создавая запас производительности для быстрого рендеринга, после чего сбрасывает ее до базового уровня.
Режим внедряется постепенно и будет активироваться не у всех пользователей одновременно. Проверить его работу можно в "Диспетчере задач" или через сторонние утилиты вроде HWiNFO64, отслеживая кратковременные скачки частоты процессора при открытии меню "Пуск", "Центра уведомлений" или встроенного поиска.
Оптимизация интерфейса и системных сервисов
Обновление исправляет несколько "хронических" проблем Windows 11, на которые долгое время жаловались пользователи:
Скорость Windows Store: процесс скачивания и установки программ и системных компонентов через официальный магазин стал быстрее. Ранее пользователи с высокой скоростью интернета фиксировали аномально медленную загрузку приложений.
Умный поиск: встроенная поисковая система Windows начинает выдавать первые релевантные результаты уже после ввода двух символов в строку. Это облегчает запуск программ через клавиатуру.
Гибкость меню "Пуск": в следующих публичных сборках разработчики добавят возможность полностью очищать интерфейс меню. Пользователи смогут отключить все блоки, после чего в окне будет отображаться только уведомление о том, что все разделы отключены.
Новые функции и возможности
Кроме исправления ошибок, июньский апдейт внедряет несколько новых инструментов для ежедневной работы:
Мультикамерный режим: ОС теперь поддерживает одновременную работу камеры в нескольких программах. Это позволяет, например, участвовать в видеоконференции в Zoom и параллельно использовать камеру в другом приложении.
Совместное аудио (Shared Audio): добавлена возможность транслировать звуковой поток с компьютера одновременно на две пары беспроводных наушников, поддерживающих технологию Bluetooth LE.
Переименование папки пользователя: при чистой установке ОС пользователи наконец-то могут задать произвольное имя для своей корневой папки в системном каталоге.
Мониторинг ИИ: в "Диспетчере задач" появились инструменты мониторинга загрузки нейропроцессора (NPU) для компьютеров, оснащенных отдельными ИИ-чипами.
Закрытие более 200 уязвимостей безопасности
Наиболее масштабные изменения произошли на уровне архитектуры системы. Microsoft устранила 206 уязвимостей безопасности, значительная часть которых имела статус критических или опасных.
Обновление ликвидирует
- угрозы повышения привилегий в системе,
- удаленного выполнения вредоносного кода, не
- несанкционированного разглашения информации,
- спуфинга.
Среди исправлений выделяют патч под индексом CVE-2026-45657. Это уязвимость на уровне системного ядра, которая позволяла удаленно запускать вредоносный код и имела критическую оценку угрозы - 9.8 балла из 10.
В компании отмечают, что такое большое количество найденных и закрытых багов связано с активным использованием ИИ-инструментов.
Как независимые исследователи, так и хакеры применяют ИИ для автоматизированного поиска уязвимостей в промышленных масштабах. Именно поэтому разработчики ускоряют выпуск защитных патчей и действуют на опережение.