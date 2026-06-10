Теорія мертвого інтернету стає реальністю: боти вже генерують більше трафіку, ніж люди

Обсяг інтернет-трафіку, який генерують автоматизовані боти та ШІ-агенти, вперше в історії офіційно перевищив активність реальних користувачів. Історичний зсув відбувся на рік раніше, ніж прогнозували провідні аналітики.

Про це пише РБК-Україна , посилаючись на офіційну статистику Cloudflare .

ШІ-агенти зламали всі прогнози

Баланс сил у кіберпросторі тепер остаточно схилився на користь автоматизованих систем. Наразі на ботів припадає 57,6% усіх HTTP-запитів у мережі, тоді як частка людей становить 42,6%.

Раніше експерти та генеральний директор компанії Cloudflare Метью Принс вважали, що цей поріг буде перейдено щонайменше у 2027 році. Стрімкий стрибок пов'язують із новою хвилею так званого "агентного" штучного інтелекту.

Актуальна статистика використання інтернет-трафіку людьми та ШІ (скриншот: Cloudflare)

Чому автоматичний трафік зростає настільки швидко?

Масштаб пошуку. Звичайний користувач під час вибору товару чи авіаквитка відвідує близько 5 сайтів. ШІ-асистент для виконання цього ж завдання миттєво "штурмує" тисячі сторінок.

Автономність. Сучасні ШІ-агенти більше не є простими чат-ботами. Вони працюють як повноцінні цифрові помічники:

порівнюють ціни,

читають технічні описи продуктів,

замовляють їжу,

аналізують бази даних замість користувача.

Збір даних. Провідні корпорації безперервно використовують пошукових роботів для сканування нових текстів та зображень, щоб навчати майбутні ШІ-моделі.

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Де майже не залишилося людей?

Фахівці зазначають, що статистика відображає кількість швидких технічних HTTP-запитів до HTML-сторінок, а не реальний час, проведений на сайтах.

Якщо оцінювати години, які користувачі витрачають на перегляд довгих відео, використання мобільних додатків чи гортання стрічок у соцмережах, люди досі залишаються головними споживачами контенту.

Проте людська діяльність створює значно менше моментних запитів на завантаження, ніж робота автоматизованого софту.

Аналітики також зафіксували аномальну географічну концентрацію автоматичного трафіку.

Топ-3 локації за активністю ботів:

Гібралтар - 92,1%

Сінгапур - 76,4%

Іран - 76,4%

Якщо у випадках із Гібралтаром та Сінгапуром такі цифри пояснюються надлишком хостингової інфраструктури, великих дата-центрів та серверів SaaS-інструментів, то високі показники Ірану мають іншу природу.

Експерти пов’язують їх з масовим безперервним використанням складних VPN-сервісів та спеціальних скриптів для автоматичного обходу суворих державних блокувань.