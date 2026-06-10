Теорія мертвого інтернету стає реальністю: боти вже генерують більше трафіку, ніж люди
Обсяг інтернет-трафіку, який генерують автоматизовані боти та ШІ-агенти, вперше в історії офіційно перевищив активність реальних користувачів. Історичний зсув відбувся на рік раніше, ніж прогнозували провідні аналітики.
Про це пише РБК-Україна, посилаючись на офіційну статистику Cloudflare.
ШІ-агенти зламали всі прогнози
Баланс сил у кіберпросторі тепер остаточно схилився на користь автоматизованих систем. Наразі на ботів припадає 57,6% усіх HTTP-запитів у мережі, тоді як частка людей становить 42,6%.
Раніше експерти та генеральний директор компанії Cloudflare Метью Принс вважали, що цей поріг буде перейдено щонайменше у 2027 році. Стрімкий стрибок пов'язують із новою хвилею так званого "агентного" штучного інтелекту.
Актуальна статистика використання інтернет-трафіку людьми та ШІ (скриншот: Cloudflare)
Чому автоматичний трафік зростає настільки швидко?
Масштаб пошуку. Звичайний користувач під час вибору товару чи авіаквитка відвідує близько 5 сайтів. ШІ-асистент для виконання цього ж завдання миттєво "штурмує" тисячі сторінок.
Автономність. Сучасні ШІ-агенти більше не є простими чат-ботами. Вони працюють як повноцінні цифрові помічники:
- порівнюють ціни,
- читають технічні описи продуктів,
- замовляють їжу,
- аналізують бази даних замість користувача.
Збір даних. Провідні корпорації безперервно використовують пошукових роботів для сканування нових текстів та зображень, щоб навчати майбутні ШІ-моделі.
Де майже не залишилося людей?
Фахівці зазначають, що статистика відображає кількість швидких технічних HTTP-запитів до HTML-сторінок, а не реальний час, проведений на сайтах.
Якщо оцінювати години, які користувачі витрачають на перегляд довгих відео, використання мобільних додатків чи гортання стрічок у соцмережах, люди досі залишаються головними споживачами контенту.
Проте людська діяльність створює значно менше моментних запитів на завантаження, ніж робота автоматизованого софту.
Аналітики також зафіксували аномальну географічну концентрацію автоматичного трафіку.
Топ-3 локації за активністю ботів:
- Гібралтар - 92,1%
- Сінгапур - 76,4%
- Іран - 76,4%
Якщо у випадках із Гібралтаром та Сінгапуром такі цифри пояснюються надлишком хостингової інфраструктури, великих дата-центрів та серверів SaaS-інструментів, то високі показники Ірану мають іншу природу.
Експерти пов’язують їх з масовим безперервним використанням складних VPN-сервісів та спеціальних скриптів для автоматичного обходу суворих державних блокувань.