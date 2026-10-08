Microsoft випустила ПК за ціною авто: для кого створили Surface Ultra

Глибока інтеграція ШІ та оновлення Copilot

Microsoft прагне не поступитися позиціями у сфері персональних ШІ-систем на тлі стрімкого зростання кількості конкурентів.

Ключове нововведення торкнеться сервісу Copilot, який за згодою користувача зможе виконувати дії безпосередньо з локальними файлами на ПК.

Система поєднуватиме локальні обчислення з хмарними потужностями для складних завдань.

Суттєвих змін зазнає і звичайний пошук у панелі завдань Windows. Вже восени користувачі отримають можливість виконувати тисячі швидких дій безпосередньо через пошуковий рядок.

Серед ключових можливостей оновленого пошуку виділяють

увімкнення темного режиму та налаштування гучності;

створення скріншотів у декілька кліків;

відправка текстових повідомлень;

отримання відповідей на запитання у форматі чат-бота;

генерація власних додатків та віджетів.

Для спрощення роботи з автономними помічниками додадуть інструмент Get Started.

Завдяки йому користувачі зможуть запускати сторонні агенти, як-от Portable Computer чи Muse, безпосередньо у системі. При цьому іконка самого асистента Copilot отримала візуальне обличчя.

Попри гарантії безпеки від розробників, глибока інтеграція ШІ в систему вже викликає застереження у користувачів, які побоюються за приватність власних файлів після попередніх скандальних функцій.

Характеристики та можливості Surface Laptop Ultra

Головною апаратною новинкою вечора став Surface Laptop Ultra, який розробники анонсували раніше цього року. Пристрій орієнтований на розробників та творців контенту, а в його презентації взяв участь очільник NVIDIA Дженсен Хуанг.

Ноутбук позиціонують як прямого конкурента MacBook Pro.

Він отримав 15-дюймовий mini-LED-дисплей із яскравістю до 2000 ніт та співвідношенням сторін 3:2. Трекпад пристрою став на 30 відсотків більшим за модель сьомого покоління. Вага пристрою становить менше 2 кілограмів, а товщина - до 18 міліметрів.

Пристрій працює на новому процесорі NVIDIA RTX Spark із 20 ядрами CPU та нейромодулем для ШІ-задач. Графічна система, порівняна за потужністю з відеокартою GeForce RTX 5070, підтримує трасування променів, DLSS та NVIDIA Reflex.

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Специфікації та особливості новинки:

підтримка до 128 гігабайт об'єднаної пам'яті;

у 2,5 раза більша теплоємність порівняно з попередником;

енергоспоживання системи не перевищує 80 ватів;

наявність роз'ємів USB-A, USB-C, HDMI, SD-карти та порту 3,5 міліметра;

магнітна зарядка через стандартний порт USB-C;

модульний замінний накопичувач SSD та висока ремонтопридатність.

Ціна та доступність новинок

Базова версія Surface Laptop Ultra коштуватиме 2599 доларів. Попередні замовлення вже відкриті, а офіційний старт продажів заплановано на 16 жовтня.

Окрім ноутбука, компанія розкрила вартість компактного ПК Surface RTX Spark Dev Box, створеного для складних ШІ-обчислень. Його ціна стартує від 5999 доларів.