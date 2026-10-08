Microsoft выпустила ПК по цене авто: для кого создали Surface Ultra

Глубокая интеграция ИИ и обновления Copilot

Microsoft стремится не уступить позиции в сфере персональных ИИ-систем на фоне стремительного роста числа конкурентов.

Ключевое новшество коснется сервиса Copilot, который с согласия пользователя сможет выполнять действия непосредственно с локальными файлами на ПК.

Система будет совмещать локальные вычисления с облачными мощностями для сложных задач.

Существенные изменения претерпевает и обычный поиск в панели задач Windows. Уже осенью пользователи получат возможность выполнять тысячи быстрых действий через поисковую строку.

Среди ключевых возможностей обновленного поиска выделяют

включение темного режима и настройка громкости;

создание скриншотов в несколько кликов;

отправка текстовых сообщений;

получение ответов на вопросы в формате чат-бота;

генерация собственных приложений и виджетов

Для упрощения работы с автономными помощниками добавят инструмент Get Started.

Благодаря ему пользователи смогут запускать посторонние агенты, например Portable Computer или Muse, непосредственно в системе. При этом иконка ассистента Copilot получила визуальное лицо.

Несмотря на гарантии безопасности от разработчиков, глубокая интеграция ИИ в систему уже вызывает оговорки у пользователей, опасающихся за конфиденциальность собственных файлов после предыдущих скандальных функций.

Характеристики и возможности Surface Laptop Ultra

Главной аппаратной новинкой вечера стал Surface Laptop Ultra, который разработчики анонсировали ранее в этом году. Устройство ориентировано на разработчиков и создателей контента, а в его презентации принял участие глава NVIDIA Дженсен Хуанг.

Ноутбук позиционируют как прямого конкурента MacBook Pro.

Он получил 15-дюймовый mini-LED-дисплей с яркостью до 2000 нит и соотношением сторон 3:2. Трекпад устройства стал на 30 процентов больше модели седьмого поколения. Вес устройства составляет менее 2 килограммов, а толщина – до 18 миллиметров.

Устройство работает на новом процессоре NVIDIA RTX Spark с 20 ядрами CPU и нейромодулем для ИИ-задач. Графическая система, сравнимая по мощности с видеокартой GeForce RTX 5070, поддерживает трассировку лучей, DLSS и NVIDIA Reflex.

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Спецификации и особенности новинки:

поддержка до 128 гигабайт объединенной памяти;

в 2,5 раза больше теплоемкость по сравнению с предшественником;

энергопотребление системы не превышает 80 ватт;

наличие разъемов USB-A, USB-C, HDMI, SD-карты и порта 3,5 миллиметра;

магнитная зарядка через стандартный порт USB-C;

модульный заменяемый накопитель SSD и высокая ремонтопригодность.

Цена и доступность новинок

Базовая версия Surface Laptop Ultra обойдется в 2599 долларов. Предварительные заказы уже открыты, а официальный старт продаж запланирован на 16 октября.

Кроме ноутбука, компания раскрыла стоимость компактного ПК Surface RTX Spark Dev Box, созданного для сложных ИИ-вычислений. Его цена стартует от 5999 долларов.