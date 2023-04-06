Microsoft выплатит штраф за использование ее продукции в Крыму в обход санкций США

Корпорация Microsoft согласилась выплатить почти 3 млн долларов в связи с нарушением санкций, в том числе против России. Она допустила использование продукции в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минфина США.

"США наложили в общей сложности 3,3 миллиона долларов на гражданско-правовые санкции против Microsoft Corporation за предполагаемые и явные нарушения законов об экспортном контроле и санкциях", - говорится в сообщении.

Семь раз в период с 28 декабря 2016 года по 22 декабря 2017 года сотрудники Microsoft в России привлекали другую дочернюю компанию Microsoft для заключения или продажи лицензионных соглашений на программное обеспечение, позволявших передачу или доступ к программному обеспечению ФАУ "Главгосэкспертиза России" и акционерному обществу "Объединенная судостроительная корпорация".

ФАУ "Главгосэкспертиза России" - российское федеральное учреждение, занимающееся строительными проектами, в том числе Керченским мостом, построенным для сообщения Крыма с Россией после ее вторжения в 2014 году. "Объединенная судостроительная корпорация" отвечает за разработку и строительство боевых кораблей ВМФ России.

"Американские компании будут нести ответственность за деятельность своих зарубежных дочерних компаний", - сказал помощник госсекретаря по контролю за экспортом Мэтью С. Аксельрод.