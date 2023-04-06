ua ru
Пт, 07 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Microsoft выплатит штраф за использование ее продукции в Крыму в обход санкций США

Новина українською →
Четверг 06 апреля 2023 22:55
Microsoft выплатит штраф за использование ее продукции в Крыму в обход санкций США Фото: Microsoft (flickr com jeepersmedia)
Автор: Дмитрий Браславский

Корпорация Microsoft согласилась выплатить почти 3 млн долларов в связи с нарушением санкций, в том числе против России. Она допустила использование продукции в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минфина США.

"США наложили в общей сложности 3,3 миллиона долларов на гражданско-правовые санкции против Microsoft Corporation за предполагаемые и явные нарушения законов об экспортном контроле и санкциях", - говорится в сообщении.

Семь раз в период с 28 декабря 2016 года по 22 декабря 2017 года сотрудники Microsoft в России привлекали другую дочернюю компанию Microsoft для заключения или продажи лицензионных соглашений на программное обеспечение, позволявших передачу или доступ к программному обеспечению ФАУ "Главгосэкспертиза России" и акционерному обществу "Объединенная судостроительная корпорация".

ФАУ "Главгосэкспертиза России" - российское федеральное учреждение, занимающееся строительными проектами, в том числе Керченским мостом, построенным для сообщения Крыма с Россией после ее вторжения в 2014 году. "Объединенная судостроительная корпорация" отвечает за разработку и строительство боевых кораблей ВМФ России.

"Американские компании будут нести ответственность за деятельность своих зарубежных дочерних компаний", - сказал помощник госсекретаря по контролю за экспортом Мэтью С. Аксельрод.

Напомним, что немецкая компания должна уплатить штраф в размере 1,3 миллиона евро за нарушение санкций ЕС. Она доставила в Россию машину, которая использовалась для строительства Крымского моста.

Правительство Австралии ввело 31 марта новые санкции против российских чиновников. Ограничения, включающие запрет на въезд в страну, затронули семь российских чиновников во временно оккупированном Крыму.

Расследование попытки контрабанды предмета двойного назначения, подлежащего экспортному контролю, в Россию, в нарушение законов и правил США, привело к конфискации станка стоимостью примерно 826 000 долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Microsoft Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Крим Санкции против России
NEWS
Китай может изменить позицию по отношению к Украине после контрнаступления: мнение эксперта
Китай может изменить позицию по отношению к Украине после контрнаступления: мнение эксперта
DAILY
Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам