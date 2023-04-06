Могли застосувати в ядерних цілях. США запобігли передачі Росії обладнання

Розслідування спроби контрабанди предмета подвійного призначення, що підлягає експортному контролю, в Росію, порушуючи закони та правила США, призвело до конфіскації верстата вартістю приблизно 826 000 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства юстиції США.

Починаючи з 2018 року оператори латвійської корпорації вступили в змову з оператором By Trade OU, естонською компанією, а також фізичними особами в Росії та російською компанією для порушення експортних законів та правила США та подальшого ввезення до Росії лобзикової кавомолки, виробленої в Коннектикуті.

Координатно-шліфувальний верстат є системою високоточних шліфувальних верстатів, для якої не потрібна ліцензія на експорт до країн Європейського Союзу, але потрібна ліцензія на експорт та реекспорт до Росії через її потенційне застосування цього обладнання в програмах ядерного поширення та оборони. Жодного разу відповідачі не зверталися за отриманням і не мали ліцензію Міністерства торгівлі США на експорт або реекспорт лобзикового шліфувального верстата до Росії.

Влада США у співпраці з латвійською владою перехопила координатно-шліфувальний верстат у Ризі (Латвія), перш ніж його мали відправити до Росії.

Розслідування координувалося групою KleptoCapture Міністерства юстиції, міжвідомчою оперативною групою правоохоронних органів, що займається забезпеченням дотримання широкомасштабних санкцій, експортного контролю та економічних контрзаходів, які Сполучені Штати разом зі своїми іноземними союзниками та партнерами ввели у відповідь на неспровоковані воєнні дії Росії проти України.