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Microsoft та Amazon призупинять доступ до своїх хмарних сервісів у Росії

Фото: Microsoft та Amazon призупинять доступ до своїх хмарних сервісів у Росії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Американська корпорація Microsoft та компанія Amazon з 20 березня призупиняють доступ до своїх хмарних продуктів на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську компанію Softline.

У Softline зазначають, що отримали інформацію про це від Microsoft та Amazon.

"Для російських компаній це означає, що скористатися цими продуктами або отримати доступ до даних, що містяться в них, з 20 березня 2024 року буде неможливо", - додали в компанії.

Через закриття доступу можливі функціональні обмеження в роботі хмарних продуктів і сервісів Microsoft, Amazon, а також Google.

Обмеження пояснюються 12-м пакетом санкцій ЄС проти Росії від 19 грудня 2023 року. Зокрема, обмежується постачання до РФ програмного забезпечення для бізнес-аналітики та інших продуктів.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, 23 лютого Європейський Союз затвердив 13-й пакет санкцій проти Росії. Рада ЄС ухвалила запровадити обмежувальні заходи стосовно ще 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Під нові санкції ЄС потрапили російські губернатори, окупаційні "чиновники" та представники Білорусі.

Згодом до 13-го пакету євросанкцій вирішила приєднатися Швейцарія.

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