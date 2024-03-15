Microsoft и Amazon приостановят доступ к своим облачным сервисам в России

В Softline отмечают, что получили информацию об этом от Microsoft и Amazon.

"Для российских компаний это означает, что воспользоваться этими продуктами или получить доступ к содержащимся в них данным с 20 марта 2024 года будет невозможно", - добавили в компании.

Из-за закрытия доступа возможны функциональные ограничения в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google.

Ограничения объясняются 12-м пакетом санкций ЕС против России от 19 декабря 2023 года. В частности, ограничивается поставка в РФ программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов.

Санкции ЕС против России

Напомним, 23 февраля Европейский Союз утвердил 13-й пакет санкций против России. Совет ЕС принял введение ограничительных мер в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Под новые санкции ЕС оказались российские губернаторы, оккупационные "чиновники" и представители Беларуси.

Впоследствии к 13-му пакету евросанкций решила присоединиться Швейцария.