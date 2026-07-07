Microsoft скорочує 4800 працівників і радикально перебудовує Xbox

Microsoft оголосила про масштабне скорочення штату, яке зачепить 4800 співробітників. Найсильнішого удару зазнав ігровий дивізіон Xbox, де під звільнення потрапили 3200 людей.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Ars Technica.
Нова генеральна директорка Xbox Аша Шарма оголосила про початок радикального процесу "спрощення" структури компанії. Головний удар припав на ігрове крило, де під скорочення потрапило близько 20% усього персоналу.
Половину з 3200 працівників ігрового сектору буде звільнено негайно, тоді як решта залишить свої посади до кінця 2027 року.
Паралельно Microsoft скорочує ще 1600 робочих місць поза межами ігрового бізнесу, переважно у комерційному сегменті.
Керівництво пояснює такі кроки надмірним роздуванням штату та складною бюрократією. За словами Шарми, деякі рішення у Xbox раніше проходили крізь 14 рівнів менеджменту.
Нова структура має стати значно пласкішою і включатиме максимум 3-5 управлінських рівнів.
Разом зі звільненнями Microsoft оголосила про повне згортання своєї багаторічної стратегії скуповування незалежних розробників, яка стартувала ще у 2018 році. Керівництво Xbox визнало цю практику фінансовою помилкою, оскільки у типовий рік компанія втрачала 64 центи на кожному інвестованому доларі.
Зміни щодо ігрових студій:
Водночас великі конгломерати, такі як Mojang (творці Minecraft) та King (розробники Candy Crush), залишаються у портфоліо корпорації та перейдуть під пряме підпорядкування очільниці Xbox.
Попри колосальні скорочення, в Xbox запевняють, що жоден із публічно анонсованих внутрішніх проєктів не буде скасовано.
З усім тим, акценти зміщуються на великі перевірені франшизи, такі як Call of Duty, Fallout та Halo. Менш відомі та експериментальні ігри, які раніше наповнювали підписку Xbox Game Pass, втратять пріоритет у фінансуванні.
Керівництво визнає, що попередня ставка на стрімке зростання підписників Game Pass не виправдала очікувань, через що прибутковість бізнесу стала у 3-10 разів нижчою, ніж у конкурентів на ринку.
Попри згадки керівництва про зміну процесів через розвиток технологій штучного інтелекту, у Microsoft окремо підкреслили, що поточні звільнення не пов'язані з прямою заміною людей на нейромережі.