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Microsoft провела операцию против одной из крупнейших хакерских групп в мире

Новости » Телеком & IT     11.03.2020 - 09:26
Microsoft провела операцию против одной из крупнейших хакерских групп в мире
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Microsoft готовила операцию против Necurs в течение 8 лет

Американская корпорация Microsoft обезвредила сегменты одной из крупнейших в мире сетей хакеров под именем Necurs. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The New York Times.

По словам неназванных представителей Microsoft, хакеры из сети Necurs заразили вредоносными программами около 9 млн компьютеров по всему миру, чтобы получить над ними контроль и использовать для распространения спама и шантажа владельцев.

Сообщается, что операция против Necurs готовилась 8 лет и проводилась специалистами отдела по борьбе с цифровыми преступлениями Microsoft. Операция координировалась с коллегами из 35 стран.

Отмечается, что хакерская сеть Necurs не пользуется поддержкой на государственном уровне, однако киберпреступники, предположительно, базируются на территории Российской Федерации.

Напомним, в прошлом году корпорация Microsoft обвинила хакеров из Северной Кореи в похищении из компьютерных сетей ее клиентов в США важной информации. Двое киберпреступников получили несанкционированный доступ к некоторым важным компьютерным сетям клиентов компании. Имена злоумышленников не разглашаются.

Также РБК-Украина писало, что в Канаде в результате хакерской атаки на базу данных сети медицинских лабораторий LifeLabs произошла утечка данных более 15 млн человек. Похищенные данные могли содержать имя, адрес, электронную почту, логин, пароль, дату рождения, номер карточки государственного медицинского страхования и результаты лабораторных тестов.

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Новости Украины Microsoftхакерыкиберпреступность
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