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Microsoft провела операцію проти однієї з найбільших хакерських груп у світі

Новини » Телеком & IT     11.03.2020 - 09:26
Microsoft провела операцію проти однієї з найбільших хакерських груп у світі
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Microsoft готувала операцію проти Necurs протягом 8 років

Американська корпорація Microsoft знешкодила сегменти однієї з найбільших у світі мереж хакерів під назвою Necurs. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The New York Times.

За словами неназваних представників Microsoft, хакери з мережі Necurs заразили шкідливими програмами близько 9 млн комп'ютерів по всьому світу, щоб отримати над ними контроль та використовувати для поширення спаму та шантажу власників.

Повідомляється, що операція проти Necurs готувалася 8 років та проводилася спеціалістами відділу боротьби з цифровими злочинами Microsoft. Операція координувалася з колегами з 35 країн.

Зазначається, що хакерська мережа Necurs не користується підтримкою на державному рівні, однак кіберзлочинці, імовірно, базуються на території Російської Федерації.

Нагадаємо, минулого року корпорація Microsoft звинуватила хакерів з Північної Кореї у викраденні з комп'ютерних мереж її клієнтів в США важливої інформації. Двоє кіберзлочинців отримали несанкціонований доступ до певних важливих комп'ютерних мереж клієнтів компанії. Імена хакерів не розголошуються.

Також РБК-Україна писало, що в Канаді в результаті хакерської атаки на базу даних мережі медичних лабораторій LifeLabs стався витік даних понад 15 млн людей. Викрадені дані могли містити ім'я, адресу, електронну пошту, логін, пароль, дату народження, номер картки державного медичного страхування і результати лабораторних тестів.

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