В Microsoft произошел глобальный сбой: пострадали пользователи сервисов

Сбой затронул не только Microsoft Teams, но и ряд других служб компании, включая Azure, Microsoft 365 и Dynamics 365. Более 26 тысяч человек сообщили о проблемах.

В компании предположили, что это может быть связано с обновлением системы аутентификации и начали откат сервиса к прежней версии. Позже разработчики заявили, что выявили точную причину проблем, но не назвали её. Они пообещали вернуть сервис в рабочее состояние в течение часа.

Microsoft Teams - это корпоративная платформа для организации рабочего процесса. В ней можно создавать общие чаты, проводить рабочие звонки, делиться рабочими документами и многое другое.

Также платформа пользуется популярностью у учебных заведений для организации удалённого обучения. В ходе пандемии популярность сервиса сильно возросла. Его аудитория на сегодняшний день насчитывает около 115 миллионов человек.