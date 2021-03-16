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В Microsoft произошел глобальный сбой: пострадали пользователи сервисов

Автор: Артур Родивилов

В работе корпоративного сервиса Microsoft Teams случился масштабный сбой. Пользователи по всему миру жалуются на невозможность подключения к сервису и ряд других проблем.

Об этом сообщает Reuters.

Сбой затронул не только Microsoft Teams, но и ряд других служб компании, включая Azure, Microsoft 365 и Dynamics 365. Более 26 тысяч человек сообщили о проблемах.

В компании предположили, что это может быть связано с обновлением системы аутентификации и начали откат сервиса к прежней версии. Позже разработчики заявили, что выявили точную причину проблем, но не назвали её. Они пообещали вернуть сервис в рабочее состояние в течение часа.

Microsoft Teams - это корпоративная платформа для организации рабочего процесса. В ней можно создавать общие чаты, проводить рабочие звонки, делиться рабочими документами и многое другое.

Также платформа пользуется популярностью у учебных заведений для организации удалённого обучения. В ходе пандемии популярность сервиса сильно возросла. Его аудитория на сегодняшний день насчитывает около 115 миллионов человек.

Напомним, масштабным кибератакам из-за уязвимости Microsoft поддались Соединенные Штаты Америки. В Вашингтоне считают, что это перерастает в мировой кризис кибербезопасности.

От кибератак из-за уязвимости Microsoft также пострадали несколько федеральных земель Германии.

Хакеры также воспользовались уязвимостью Microsoft для атаки на парламент Норвегии. Киберпреступникам удалось получить определенные данные.

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