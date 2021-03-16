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У Microsoft стався глобальний збій: постраждали користувачі сервісів

Автор: Артур Родивилов

У роботі корпоративного сервісу Microsoft Teams стався масштабний збій. Користувачі по всьому світу скаржаться на неможливість підключення до сервісу і низку інших проблем.

Про це повідомляє Reuters.

Збій торкнувся не тільки Microsoft Teams, але і низку інших служб компанії, включаючи Azure, 365 і Microsoft Dynamics 365. Понад 26 тисяч осіб повідомили про проблеми.

В компанії припустили, що це може бути пов'язано з оновленням системи аутентифікації та почали відкат сервісу до колишньої версії. Пізніше розробники заявили, що виявили точну причину проблем, але не назвали її. Вони пообіцяли повернути сервіс в робочий стан протягом години.

Microsoft Teams - це корпоративна платформа для організації робочого процесу. У ній можна створювати загальні чати, проводити робочі дзвінки, ділитися робочими документами і багато іншого.

Також платформа користується популярністю у навчальних закладів для організації дистанційного навчання. В ході пандемії популярність сервісу сильно зросла. Його аудиторія сьогодні налічує близько 115 мільйонів осіб.

Нагадаємо, масштабних кібератак через уразливість Microsoft зазнали Сполучені Штати Америки. У Вашингтоні вважають, що це переростає у світову кризу кібербезпеки.

Від кібератак через уразливість Microsoft також постраждали декілька федеральних земель Німеччини.

Хакери також скористалися уразливістю Microsoft для атаки на парламент Норвегії. Кіберзлочинцям вдалося отримати певні дані.

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