У Microsoft стався глобальний збій: постраждали користувачі сервісів

Збій торкнувся не тільки Microsoft Teams, але і низку інших служб компанії, включаючи Azure, 365 і Microsoft Dynamics 365. Понад 26 тисяч осіб повідомили про проблеми.

В компанії припустили, що це може бути пов'язано з оновленням системи аутентифікації та почали відкат сервісу до колишньої версії. Пізніше розробники заявили, що виявили точну причину проблем, але не назвали її. Вони пообіцяли повернути сервіс в робочий стан протягом години.

Microsoft Teams - це корпоративна платформа для організації робочого процесу. У ній можна створювати загальні чати, проводити робочі дзвінки, ділитися робочими документами і багато іншого.

Також платформа користується популярністю у навчальних закладів для організації дистанційного навчання. В ході пандемії популярність сервісу сильно зросла. Його аудиторія сьогодні налічує близько 115 мільйонів осіб.