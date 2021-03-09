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Шесть федеральных земель Германии подверглись кибератаке

Новина українською → Германия, Вторник 09 марта 2021 15:52
Шесть федеральных земель Германии подверглись кибератаке Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Агентство по вопросам кибербезопасности Германии заявило, что шесть федеральных земель страны пострадали от широкомасштабных кибератак. Кибератаки совершались на почтовые программы Microsoft федеральных властей.

Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

По данным Федерального управления по информационной безопасности (BSI), полученная хакерами информация могла быть "скомпрометирована в четырех случаях".

В BSI не уточнили, на какие именно ведомства были совершены кибератаки. Однако в управлении добавили, что кибератаке подверглись как крупные, так и маленькие организации.

К этим кибератакам может быть причастным Китай, поскольку на прошлой неделе компания Microsoft заявила, что кибератаки на ее программное обеспечение совершались спонсируемым государством лицом, которое действовало с территории КНР.

Напомним, вчера стало известно о кибератаке на сервера электронной почты Европейского банковского управления. Хакеры нанесли удар через Microsoft Exchange.

Как писало РБК-Украина, из-за уязвимости в программном обеспечении Microsoft по меньшей мере 60 тысяч организаций по всему миру подверглись кибератакам. В США считают, что уязвимость в Microsoft перерастает в мировой кризис кибербезопасности.

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