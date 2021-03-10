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Хакеры атаковали парламент Норвегии из-за уязвимости Microsoft

Новина українською → Осло, Среда 10 марта 2021 18:30
Хакеры атаковали парламент Норвегии из-за уязвимости Microsoft Фото: хакер (freepik com)
Автор: Андрей Козловский

Хакеры атаковали сайт парламента Норвегии. Пока неизвестны масштабы атаки, однако есть подтверждения, что злоумышленникам удалось извлечь определенные данные.

Об этом сообщает Reuters.

"Атака произошла вследствие использования уязвимости программ Microsoft, эта проблема носит международный характер", - говорится в распространенном в среду сообщении норвежского парламента.

в настоящее время неизвестно, кто стоит за атакой. Дальнейшее расследование дела передано полиции.

"На данный момент невозможно увидеть связь этой атаки с атакой, в которой парламент подвергся перед началом осени 2020 года", - добавили в ведомстве.

Напомним, 24 августа прошлого года парламент Норвегии сообщил о масштабном взломе его системы электронной почты. Тогда глава Министерства иностранных дел страны Инэ Эриксен Сорейде обвинила Россию.

Также РБК-Украина писало, что серверы электронной почты Европейского банковского управления стали уязвимы в результате глобальной кибератаки на сервера Microsoft Exchange. Орган ЕС заявил, что доступ к личным данным мог быть получен из его серверов и отключил всю свою почтовую систему, пока оценивал убытки.

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